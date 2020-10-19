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Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de teknik direktörü Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle 3 ay aramızda olmayabilir" dedi.

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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City'de Çağlar Söyüncü şoku yaşanıyor.

A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'nde oynadığı maçlarda da sakatlığının tam olarak geçmemesi sebebiyle şans bulamayan Çağlar Söyüncü, takımı Leicester City'nin evinde Aston Villa'ya 1-0 kaybettiği karşılaşmada da forma giyemedi.

Konuyla ilgili karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Leicester City menajeri Brendan Rodgers, "Çağlar Söyüncü'nün sakatlığı nedeniyle sahalardan 3 ay uzak kalabileceğini açıkladı. Rodgers, "Çağlar Söyüncü sakatlığı nedeniyle 3 ay aramızda olmayabilir" ifadelerini kullandı.

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