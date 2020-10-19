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Sağlık Bakanı Koca'dan İstiklal paylaşımı: Sağlam giren hasta çıkar

Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstiklal Caddesi'nin bu pazar insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne olduğunu belirterek, mecbur olunmadıkça kalabalık ortamlara girilmemesi uyarısında bulundu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter adresinden İstiklal Caddesi'nde çekilmiş bir fotoğraf paylaştı. 

Fotoğrafı, "Bu kalabalığa sağlam giren hasta çıkar" başlığıyla paylaşan Koca, "Taksim İstiklal Caddesi, bu pazar insanı iyimserlikten uzaklaştıran görüntülere sahne oldu. Maskesini takmış az sayıda kişi olmasa pandemi döneminde olduğumuz hiç akla gelmeyebilirdi. Mecburiyet olmadıkça kalabalık ortama girmeyelim" açıklamasını yaptı.

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