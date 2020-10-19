İBB dikey bahçe uygulamasında kararını verdi: Grafiti ve sarmaşıklar yerleştirilecek

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, tartışmalara konu olan yol kenarındaki 'dikey bahçe' uygulamasındaki kararını verdi. Ekonomik yükü gerekçe gösterilen karara göre; yol kenarında sarmaşık düzenlemesi yapılacakken bazı alanlar da grafitiler ile sanatçılara ayrılacak.

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İstanbul’da 10 yıldır emisyon ve gürültü bariyeri oluşturması için karayollarının kenarlarına yapılan dikey bahçelerin 11 bin metrekaresi ‘Ekolojik yararı kısıtlı ve ekonomik yükü ağır olduğu’ gerekçesiyle söküldü. Sökülen alanların bir kısmı sarmaşıklarla kaplanacak, bir kısmı da sanatçılara açılacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin, bahçe duvarların bazılarını sanatçılara açacaklarını, ancak üçüncü bir alternatifi de devreye sokacaklarını belirtip şunları söyledi:

"Tehlike arz eden duvarlar ilk sırada kaldırılacak"

Yeşil alanlarımız içinde yer alanlar, ekonomik olma durumlarına göre değerlendirilip, bakımları sürdürülecek. Söküm sıralaması, materyallerin korozyona uğrayıp, ihtiyacı karşılayamayacak halde olanlar ve tehlike arz edenler ilk sırada olmak üzere, ekolojik olarak sürdürülemeyen tüm duvarlar kaldırılacak."

"Yerlerine dikey bahçe uygulamaları yapılmayıp, sarmaşık ve benzeri tırmanıcı türlerle kök toprak alana sahip duvarlarda yeşil duvar oluşturma çabalarımız devam edecek. Yeşil çözümlerimizin teknik gereksinimlerle çeliştiği noktalarda ise, görsel açıdan iyileştirmek istediğimiz yüzeyleri sanata ve sanatçıya açmanın kıymetli bir yaklaşım olduğunu düşünüyoruz."

İstanbul’da 2019 yılında toplam 44 bin 282 metrekare olan dikey bahçe büyüklüğü, 2020 yılında 33 bin 277 metrekareye düşürüldü.

İstanbul'da dikey bahçelerin 11 bin metrekaresi ‘Ekolojik yararı kısıtlı ve ekonomik yükü ağır olduğu’ gerekçesiyle söküldü. 8 bin 347 metrekare bitki, 2 bin 688 metrekare yapısal (kompozit, demir, ahşap vb.) sökülmüş oldu. Avrupa Yakası’nda söküm yapılan duvarlardan çıkan malzemeler Edirnekapı, Kumburgaz ve Atatürk Olimpiyat Stadyumu şantiyesinde depolanıyor. Bunların bir kısmı saksılanıp bakıma alındı, bir kısmı ise kullanımda olan dikey bahçelerin tamiratları için kullanıldı. Anadolu Yakasında söküm yapılanlar Küçükyalı, Beykoz ve Kartal bölge şefliklerinde depolanıyor. Bitkilerin bir kısmı da, Küçük Çamlıca Korusu, Cevizli Kavşağı, Göztepe Kavşağı, Fındıklı Yolu ve Tatlı Su Parkı’na dikildi.