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Rauf Denktaş'ın torunu: 'KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir'

KKTC Kurucu C.Başkanı Rauf Denktaş'ın aynı ismi taşıyan torunu Rauf Denktaş, Kıbrıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları için "KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Dedem Rauf Denktaş hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır."

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KKTC kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ın torunu Rauf Denktaş KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini değerlendirdi.

'KKTC anavatana bağlılığını bir kez daha göstermiştir' diyen Denktaş 'Hayatta olsaydı bu sonuca herkesten çok sevinirdi. Bundan sonra Kıbrıs halkına düşen kutuplaşma değil ana vatan Türkiye ile birlikte tek vücut halinde hem Kıbrıs'ın hem de Türkiye'nin haklarını savunmaktır. Ersin Tatar'ın kucaklayıcı tavrı anavatan Türkiye ile birlikte Kıbrıs'ın haklarında önemli rol oynamaktadır. Sonuç Kıbrısımıza ve Türkiye'mize hayırlı olsun.' ifadelerini kullandı.

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