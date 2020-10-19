Koronavirüs vaka sayısı yarıya düştü! Diyarbakır için 'rehavet' uyarısı

Diyarbakır'da temmuz ve ağustos ayında vaka sayısının çok fazla olduğunu anımsatan Prof. Dr. Tekin, şunları kaydetti:

"Eylül ayı itibariyle vaka sayılarımızda bir düşüş yaşandı. Ekim ayı itibariyle doluluk oranımız yüzde 40- 50'lerde. Vaka sayılarımız epey düştü. Bu bizi çok mutlu ediyor. Umarım ki bu kış boyunca da böyle devam eder. Vaka sayılarının düşüşü ile halkımız rehavete kapılmasın.