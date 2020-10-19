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CHP'den 'af çıkarılsın' önerisi! 500 bin genç asker kaçağı durumuna düştü

Bedelli askerliği kalıcı hale getiren yasa ile lise ve dengi okullardaki öğrenciler için 29 olan tecil yaş sınırının, 22’ye düşürülmesiyle binlerce genç, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. CHP asker kaçağı durumuna düşenler için af çıkarılmasını önerdi.

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Bedelli askerlik yasasıyla birlikte lise ve dengi okullar için tecil yaşı 22'ye düşürüldü. Bunun üzerine yaklaşık 500 bin öğrencinin asker kaçağı durumuna düştüğünü belirten CHP Trabzon Milletvekili Ahmet Kaya, sayıları 500 bine ulaşan gençler için af çıkarılmasını istedi.

“Bizler de anne babayız, ortada büyük bir haksızlık var, hep birlikte bu haksızlığı düzeltmemiz gerekiyor” diyen Kaya “Kanun değişikliğinden haberi olmayan binlerce gencimiz, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düştü. Yeni yasadan askerlik şubesindeki bazı memurların bile haberi olmadı." ifadelerini kullandı.

"Gençlerimizin tecil hakları, bedelli hakları ve üniversiteye giriş hakları ellerin alındı." iddiasında bulunan CHP'li Kaya, "İş hayatı olan var, okul hayatı olan var. Binlerce gencimiz çaresizce ne yapacağını düşünüyor. Hayatlarını 29 yaş sınırına göre ayarlayan ve bedellinin kalıcı olduğunu sanan gençlerimiz büyük bir mağduriyet yaşıyor. Sayıları 500 bini bulan bu gençlerimizin psikolojileri bozulmuş, hayatları karartılmıştır.” dedi.

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