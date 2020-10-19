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Bu kadarı da pes dedirtti! Bursa'da 700 yıllık camiye büyük ayıp

Bursa’da 1326’da inşa edilen Alaeddin Bey Camii’nde 2 yıl önce yapılan restorasyon tartışma yarattı. Parlak led aydınlatma sistemleri takılan, girişi PVC doğramalarla kapatılan camiye takılan bakır kapı da kebapçı kapısına benzetildi

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Bir restorasyon daha tartışma yarattı. Bursa’da erken Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan 1326’da inşa edilen Alaeddin Bey Camii’nde 2 yıl önce restore edildi. Yapının cephe ve iç düzenlemesinde değişiklikler yapıldı.

Tarihi ibadethanedeki sütunların üzerine led aydınlatma sistemi takıldı. Restorasyon sonrası son cemaat bölümü de koruma kanuna aykırı şekilde kapatıldı. Caminin giriş bölümüne ise ahşap görünümlü PVC doğramalar kondu. Kullanılan cami kapısının görüntüsü ise “Böylesi ancak Türkiye’de olur” dedirtti.


"Akıllara zarar"
Tarihi ibadethanede incelemelerde bulunan Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği Başkanı Mimar Serhat Şahin, yaşananlara isyan ederek “Osmanlı’dan miras kalan eski eserimize, bilimsel restorasyon uygulamalarına tamamen aykırı ve akıllara zarar müdahaleler yapılmış. Alaeddin Bey Camii’ndeki restoras VGM, Koruma Kurulları gibi devlet kurumlarındaki ve yüklenici firmaların restorasyon anlayışındaki kötü ve tuhaf yozlaşmanın dışa vurumunu acı bir şekilde göstermektedir” dedi. Restorasyonun üslup ve kompozisyon işçiliğinin kalitesizliğini gözler önüne serdiğine işaret eden Şahin, son zamanlarda bu tip restorasyonlara camilerde çok rastladıklarını vurgulayarak, yetkililere seslendi: “Koruma kurullarından onay alınmadan cami içi ve dışında birçok işlem yapılmış. Yapıya zarar veren devasa klimalar, ilgili koruma kurulundan nasıl izin alındığı bilinmeyen bakırdan yapılmış kebapçı kapısı gerçekten isyan etmemize neden oluyor. Restorasyon öncesi koruma kurulunun değerli üyelerine sormak istiyorum. Hangi bilimsel gerekçelerle bu tezyinata izin verdiniz? Niçin koruma kanuna suç teşkil eden aykırı bu uygulamalara müdahale etmiyorsunuz? Cumhurbaşkanımızın bu önemli kültürel mirasa sahip çıkmasını talep ediyoruz.” dedi. 

Bursa'nın ilk camisi
Bursa Alaeddin Bey Cami, Osman Gazi’nin oğullarından Alaaddin Bey tarafından 1326 yılında yaptırıldı. Bursa’da yapılan ilk cami olarak bilinen eser, 1855 depreminde hasar gördü. Caminin 1861-1862 yıllarında yapılan tamirinde bazı kısımlarını değiştirilerek, revakı yeniden yapılırken, cephesine de Türk minaresine uygun olmayan üçgen biçimde bir alınlık yapıldı. 1960 yılında cami, Bursa Eski Eserleri Sevenler Kurumu tarafından yeniden tamir edildi. Eser 2018’de restore edilirken uygun olmayan görüntüler ortaya çıktı. 

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