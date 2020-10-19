Çekya'da koronavirüs kısıtlamalarına protesto: 16 yaralı 20 gözaltı

ÇEKYA'da hükumetin aldığı koronavirüs tedbirleri halkın tepkisine neden oldu. Kısıtlamalara tepki gösteren protestocular polise taş ve havai fişeklerle saldırdı. Olayda 20 kişi yaralandı 16 kişi gözaltına alındı.

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Başkent Prag'ın en turistik yerlerinden biri olan Eski Şehir Meydanı bugün holiganlar ile polis arasında sert çatışmalara sahne oldu. Kendilerini "Sivil Memnuniyetsizlik Hareketi" olarak adlandıran bir grup, Çekya hükümetinin koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında getirdiği kısıtlamaları protesto etti. Protesto esnasında hükümeti eleştiren sloganlar atan gruba, futbol ve hokey kulüplerinin holigan taraftar grupları da katıldı.

500'ü aşkın kişinin katıldığı protesto gösterisinin sona ermesinin ardından hükümetin 2 hafta süreliğine spor karşılaşmalarını askıya almasını protesto eden holigan gruplar polisle çatıştı.

Holiganlar polise taş, çöp kutuları ve havai fişeklerle saldırırken, polis ise gruba ses bombası ve tazyikli suyla karşılık verdi. 2 saat kadar süren çatışmalar sonrası polis 16 kişiyi gözaltına alırken, olaylarda 20 kişi de yaralandı.