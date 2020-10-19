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HABER /  POLİTİKA

Ahmet Hakan'dan dönerci kapattıran Denizli Valisi'ne tavsiyeler!

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, döner ustasıyla diyalogu tepki çeken Denizli Valisi Ali Fuat Atik'e öfke kontrolü, kompozisyon, dönercilik ve Türkçe imla kursuna gitmesi gerektiğine dair tavsiyede bulundu.

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Ahmet Hakan, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'i eleştirdiği yazısında "Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti" görüşünü savundu.

"Ben valiyim. Döner ustası beni nasıl tanımaz?"

Hakan, "Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum: Öfke kontrolü kursu. 'Ben valiyim. Döner ustası beni nasıl tanımaz? Kapısına koskoca vali gelmiş. Nasıl olur da hiç takmaz' diye düşünerek... Dükkânın kapısına kilit vurdurmamayı öğrenmek için böyle bir kursa gitmesi şart" ifadelerini kullandı.

"Türkçe imla kursu"

Hakan ayrıca, "Türkçe imla kursu. Ayrı yazılması gereken -de’lerin ayrı yazılmasını öğrenmeli Vali Bey... Ayrıca virgüllerin ve noktaların yerleri meselesini de çözmeli. 'Yazılı açıklamaları ben yapmıyorum, ekibim yapıyor' diyorsa... O zaman da ekibini bu kursa yollamalı. Kompozisyon kursuna gitmeli. Öznesi, yüklemi belli cümle kurmayı öğrenmek için... Yazarak kendini iyi ifade edebilme yeteneğini kazanmak için... Cümleleri uzatarak içinden çıkılmaz hale getirmemek için... Böyle bir kursa gitmesi şart. Bu konuda da sorumluluğu ekibine atıyorsa... Bu kursa da ekibini yollamalı" dedi.

"Mevzuat bu konuda ne diyor acaba?"

Hakan yazısında şunları kaydetti: Vali Bey, teftiş sırasında tezgâhta çalışan döner ustası arkadaşa, 'Senin niye eldivenin yok' diye çıkışıyor. Mevzuat bu konuda ne diyor acaba? Döner ustası, eldiven takmalı mı? Bir de döner ustası, bir an bile olsa döneri çevirmeyi bırakırsa... O döner yanar mı, yanmaz mı? Kısacası Vali Bey’in bu soruların cevabını öğrenmek için bir döner kursu görmesi de şart gibi.

Ne olmuştu?

Döner satan bir işletmeye giden Vali Atik, dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustasının uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi. Vali Atik'in talimatı üzerine iş yeri hakkında tutanak tutuldu. Valinin bu tutumu sosyal medyada tepki çekti. Gelen tepkilerin ardından bir açıklama yapan Vali Atik, özür diledi. Atik açıklamasında, "Gün boyu yapılmış olan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü" dedi.

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