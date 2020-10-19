Adil Gür "mesleği bırakırım demedim' dedi Kemal Öztürk'ten anında cevap geldi

Habertürk yazarı Kemal Öztürk, 3 gün önce "Adil Gür Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım dedi" yazısı yazdı. KKTC'de seçimi Tatar kazanınca o sözler gündeme geldi. Ünlü anketçi Adil Gür, Öztürk'ün yazısını 2 gün sonra yalanlayıp, dava açacağını söyledi. Kemal Öztürk'ün cevabı gecikmedi...

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KKTC cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından Adil Gür'ün seçim tahmini bir kez daha gündeme geldi. Gazeteci Kemal Öztürk'ün iki gün önce "Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım" dediğini yazdı. Seçim sonuçlanınca Adil Gür'ün o iddiası gündeme geldi. Adil Gür, Kemal Öztürk'ün o yazısını yalanlayıp "ben öyle bir şey demedim" deyip Öztürk'e dava açacağını söyledi. Kemal Öztürk Twitter hesabından Adil Gür'e cevap verip iddiasının arkasında durdu.

KKTC seçim sonuçlarını Ersin Tatar'ın kazanmasıyla birlikte gözler kamuoyu araştırmacısı Adil Gür'e çevrildi. Habertürk yazarı Kemal Öztürk, geçtiğimiz günlerde kaleme aldığı köşe yazısında, Habertürk TV'deki birlikte programa katıldıkları Adil Gür'ün, KKTC seçimlerini Tatar'ın kazanması halinde mesleği bırakacağını iddia etmişti.

Kemal Öztürk'ü mahkemeye vereceğim

KKTC seçim sonuçlarının ardından Adil Gür'ün o iddiası sosyal medyada TT oldu. Mesleği bırakıp bırakmayacağı sorgulanan Adil Gür, Kemal Öztürk'e 'kesinlikle 'Ersin Tatar kazanırsa mesleği bırakırım' diye bir söz söylemediğini' söyledi. Gür, "Ben Kemal Bey'e kesinlikle öyle bir şey demedim. Velev ki dedim, iznim olmadan böyle bir şeyin yazılması suçtur. Yarın Kemal Öztürk hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Adil Gür 2 gün bekleyip, seçim sonuçları açıklandıktan sonra yazımı yalanlamasını kendisine hiç yakıştıramadım.

25 yıllık meslek hayatımda hiç tekzip almadım. Yazıklarımın arkasındayım.

%60-40 Ersin Tatar kaybedecek yanılgısını değil de, yazımı yalanlamaya çalışması çok acemice pic.twitter.com/Kj0aTrW6VA — Kemal Öztürk (@kemalozturk2020) October 18, 2020

İki gün bekleyip yalanlama yapmak çok acemice

Adil Gür'ün yalanlamasına Kemal Öztürk'ten yalanlama geldi. Adil Gür'ün yalanlama yapmak için neden 2 gün beklediğini soran Kemal Öztürk, "Adil Gür 2 gün bekleyip, seçim sonuçları açıklandıktan sonra yazımı yalanlamasını kendisine hiç yakıştıramadım. 25 yıllık meslek hayatımda hiç tekzip almadım. Yazıklarımın arkasındayım. %60-40 Ersin Tatar kaybedecek yanılgısını değil de, yazımı yalanlamaya çalışması çok acemice" ifadelerini kullandı.