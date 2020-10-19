Selahattin Baki'den Fenerbahçe camiasına: Oynanan oyunlar bitmemiş...

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Göztepe maçı sonrası hakem kararlarını eleştirirken yayıncı kuruluşa da tepki gösterdi. Baki, 'Fenerbahçe ailesinin uyanık, ciddi ve dik durmasını istiyorum. Bize karşı oynanan oyunlar bitmemiş gözüküyor' dedi.

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Selahattin Baki, "Bazı detayları berabere kaldığımızda veya yenikken değil, galipken de konuşmak gerekiyor. Fenerbahçe aleyhine verilen penaltı bana göre bize göre olacak iş değil. Hadi hakem hakemlik refleksini gösterdi penaltıyı çaldı. VAR sistemi bunlar için var. VAR'a neden gidilmedi" dedi.

Fenerbahçe'nin galibiyeti hak eden taraf olduğunu kaydeden Baki, "Net pozisyonları cömertçe harcamasaydık daha rahat bir maç izlerdik. Göztepe kalecisi İrfan Can mükemmel maç çıkardı, kendisini tebrik ediyorum. Bazı detayları galipken de konuşmak istiyorum" diye konuştu.

"Bu hem Fenerbahçe'ye hem de mevcut teknik direktöre saygısızlıktır"

Yayıncı kuruluşa da tepki gösteren Selahattin Baki, "Yine konuşulması gereken bazı detaylar var. Fenerbahçe aleyhine olan pozisyonlarda yayıncı kuruluşun tekrar sayılarına bakmak lazım. Fenerbahçe aleyhine olduğunda, Fenerbahçe'yi zor durumda bırakacak pozisyonlar neredeyse 10 kişi gösteriyor. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyelerinden ve Fenerbahçe profesyonellerinin bazı sıkıntılarını dile getirmek istiyorum. Karabük maçında tezahürat efekti veriyorlar. Golü yediğimizde eski teknik direktörümüzün adının zikredildiği bir tezahüratı canlı yayında verdiler. Bu hem Fenerbahçe'ye hem de mevcut teknik direktöre saygısızlıktır. Biz yayıncı kuruluşla yaşadığımız bu sıkıntıları diyalog yolunu seçtik. Onlara sıkıntılarımızı bildiriyoruz. Bu akşam bu sıkıntılara bir yenisi daha eklendi. Fenerbahçe ailesinin uyanık, ciddi ve dik durmasını istiyorum. Bize karşı oynanan oyunlar bitmemiş gözüküyor."

"Fenerbahçe mağlup durumda olsaydı 6 dakika uzatmayacaktı"

Serdar Aziz'in maç sonrası röportajında "Hakem bu maçı berabere bitirmeye gelmişti" sözlerinin hatırlatılması üzerine ise Selahattin Baki, "Serdar Aziz ile konuşmadım. Ama takdir haklarının çoğunu Göztepe'den yana kullandı. Göztepeli oyuncuların hakkını yeme istemiyorum. Ancak ilk yarı enteresan bir uzatma dakikası verdi. 2. yarı 6 dakika verdi. Bana göre 6 dakikalık bir şey yok. Bu maç berabere olsaydı veya Fenerbahçe mağlup durumda olsaydı 6 dakika uzatmayacaktı. Hakemi iyi niyetli görmedim" direyek açıklamalarını tamamladı.