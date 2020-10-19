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Tümer Metin: Valencia son kez şansını kullandı

Tümer Metin, Enner Valencia'nın henüz istenilen seviyeye gelmemesine değinerek, "Bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı." şeklinde konuştu.

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Süper Lig’in 5. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe’yi konuk etti. Sarı-lacivertliler sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılmayı başardı.

TRT Spor yorumcusu Tümer Metin, Fenerbahçe'nin deplasmanda Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği mücadelenin ardından canlı yayında değerlendirmelerde bulunurken şu ifadeleri kullandı;

"Olağanüstü bir kadro kuruldu deniyor ama bu kadronun şu ana kadar tam olarak sahaya yansıdığını söyleyemeyiz. Tecrübeli kadrolar bazen sadece insiyatifli oynarlar. Şimdi Fenerbahçe'de iki tane maestro var; Sosa ve Gustavo. Oyunun patronları bunlar ve Fenerbahçe belki de önümüzdeki haftalarda bu oyuncuların etrafını iyi donatarak istediğini oyunu görecek.

''Son kez şansını kullandı''
Fenerbahçe için kendi adına oyunu eksiye sokacak taraflar da var. Artıları da söyleyelim tabii; kadro derinliğinde Erol hocanın avantajları var ve bence Enner Valencia bu kadro derinliğinde son kez ilk 11'de görev aldı, son kez şansını kullandı. Valencia tarafında bir değişiklik olacak. Pelkas da o bölgeye girmekte zorlandı.

''Bu başka bir meziyet''
Ozan Tufan sahneye çıktı ve yine sazı eline aldı, oyunu açtı. Ozan Tufan sadece çalımla değil pasla da rakibi oyunu düşürüyor, bu başka bir meziyet. Fenerbahçe golleri buldu, oyunu yakaladı ve Göztepe karşısında ağırlığını koydu.

''Fişi çekmesi lazımdı''
3-1 çok garanti skor değil ama Fenerbahçe'nin bu kadrosunun fişi çekmesi lazımdı, çekemediler. Cisse ile iki tane buldular, Pelkas ile kaçırdılar, Samatta ile kaçırdılar, Gustavo ile kaçırdılar. Göztepe kalecisini de tebrik etmek lazım, olağanüstü bir performans sergiledi."

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