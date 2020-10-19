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Türkiye’nin S-400 testi Yunanistan’ı korkuttu! 7 yıl sonra düğmeye basıyor

TÜRKİYE’nin Sinop'ta S-400’leri başarıyla test etmesinin ardından Yunanistan harekete geçti. Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemiyle 7 yıl aradan sonra ikinci deneme atışını yapmaya hazırlanıyor.

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Türkiye, Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sisteminin denemelerine başladı. Başarıyla giden test denemesi Yunanistan’ı panikletti. Yunan medyası Atina yönetiminin Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ikinci deneme atışını yapmaya hazırlandığını yazdı.

7 yıl sonra ikinci deneme atışı 

Yunan basınında çıkan haberlere göre, tam yedi yıl aradan sonra Kasım ayı başlarında ikinci deneme atışı için S-300’lerin yeniden ateşleneceği belirtiliyor. Öte yandan, Yunanistan’ın S-300 hava savunma sistemi ile ilk atışı 13 Aralık 2013’te Girit adasının Hanya’da bulunan NATO’nun atış sahasında yapılmıştı.

S-300 testi ABD Rusya ziyaretleriyle çakışıyor

S-300’ün ikinci atışı için hazırlıklar, ABD ve Rusya Dışişleri Bakanlarının Yunanistan’a peş peşe ziyaretleri, Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo’nun Selanik ve Girit SUDA’yı ziyareti ve Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un 26 Ekim tarihinde Atina ziyaretiyle çakışıyor.

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