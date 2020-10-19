Bu illerdekiler dikkat! Meteoroloji'den dolu, hortum, sel uyarısı var
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hafta hava durumu raporunu yayınladı ve kritik uyarılarda bulundu. Sıcaklığın kuzey, iç ve batı kesimlerde azalmaya devam etmesi beklenirken ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Yeni hafta hava durumu raporu belli oldu. Çok kuvvetli yağışlar geliyor. Meteoroloji yurdun büyük bölümünde yağışların etkili olacağını açıkladı ve uyardı. Özellikle öğleden sonraki saatlere dikkat! İşte yapılan son hava durumu açıklaması...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Adana'nın kuzeyi, Doğu Toroslar mevkii, Kahramanmaraş'ın güneybatısı, Osmaniye ve Hatay'ın İskenderun ilçesi ile Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya, İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli, Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli yer yer şiddetli olması bekleniyor.
Dolu, hortum uyarısı: Yağışların öğle saatlerinden sonra Antalya, Göller Yöresi, Denizli, Uşak, Afyonkarahisar, Kütahya ve İç Anadolu'nun batısı, Giresun'un doğusu ve Trabzon'da kuvvetli (21-50 Kg/m2), Rize ve Artvin çevrelerinde çok kuvvetli, yer yer şiddetli (51-100 Kg/m2) olması bekleniyor.