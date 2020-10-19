Bakan Hulusi Akar'dan KKTC Cumhurbaşkanı olan Ersin Tatar'a tebrik mesajı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi.

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Bakan Akar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 5’inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'a tebrik mesajı gönderdi. Bakan Akar, mesajında seçim sonuçlarının Kıbrıs Türkü kardeşlerimize hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Bakan Akar, TSK'nın Türkiye ve KKTC'nin Doğu Akdeniz'deki hak, alaka ve menfaatlerini korunmasında üzerine düşen her türlü görevi azim ve kararlılıkla yerine getirdiğini, bundan sonra da yerine getirmeye devam edeceğini belirtti.