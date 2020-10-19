Davutoğlu 'Uygur Türkleri' çağrısı yaptı! 'O teklifin reddedilmesi yüz karasıdır'

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Doğu Türkistan ile ilgili TBMM'deki partilere çağrı yaptı. Haziran 2019'da Meclis'e sunulan Uygur Türkleri hakkındaki teklifin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedilmesine 'Yüz karası' diyen Davutoğlu, yeni bir teklif gelmesi gerektiğini belirtti.

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Davutoğlu, partisinin İstanbul Başkanlığı’nda düzenlenen, Türk dünyası dernek ve federasyonlarının bir araya geldiği toplantıda konuştu. Tüm dünyanın Doğu Türkistan konusunda ayakta olduğunu ancak iktidarın sessiz kaldığını söyleyen Davutoğlu, TBMM’yi göreve çağırdı.

Doğu Türkistan konusunda iktidara seslenen Davutoğlu, “İktidarın büyük ortağına, küçük ortağına açık ve net bir politikalar seti tavsiyesinde bulunmak istiyorum” dedi.

"O zaten sahibinin sesi"

Cumhur İttifakı’ndaki Vatan Partisi’ne de değinen Davutoğlu, ‘En küçük ve minik bir ortakları var. Çin’in Türkiye ajansı. Ona bir şey demeye değmez. O zaten sahibinin sesi olarak Uygur’daki Türklere yönelik bütün katliamların savunuculuğunu yapıyor’ ifadelerini kullandı.

Meclis'te bulunan partilere çağrı

Davutoğlu, “AK Parti ve MHP’ye, mazlumların sesi olduğunu söyleyen Sayın Erdoğan’a ve Türk dünyasının sözcüsü olduğunu söyleyen Sayın Bahçeli’ye bir çift sözüm var” diyerek, şunları söyledi:

TBMM derhal Doğu Türkistan özel oturumuyla toplanmalı, bütün partilerin imzasıyla ortak bir bildiri kabul edilmelidir.

Eğer Doğu Türkistan’da yaşananlar Avrupa Parlamentosu tarafından kınanmış ve bir ortak bildiri yayımlanmışsa, Amerikan Kongresi tarafından kınanmış ve Amerikan-Çin ortak komite toplantılarında gündeme getirilmişse, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin birinci ve asli görevi Uygur kardeşlerimize sahip çıkmak ve ortak bildiriyi derhal kabul etmektir.

Dünya 5’ten büyüktür diye haykırdıktan sonra bu 5’in içindeki bir ülke olan Çin’e karşı bu kadar sessiz kalınması, o 5’in diğer ülkeleri Çin’e dönük olarak bir kınama kabul etmişken TBMM’nin sessiz kalması kabul edilemez. Buradan bütün Meclis'te bulunan partilere çağrıda bulunuyorum.

“O teklifin reddedilmesi yüz karasıdır”

Haziran 2019’da TBMM’ye sunulan bu yöndeki teklifin AK Parti’nin ret, MHP’nin çekimser oylarıyla reddedildiğini hatırlatan Davutoğlu, “Bu tasarıya ret veren bütün milletvekilleri için yüz karasıdır” tepkisini gösterdi.

“Yeni bir teklif gelmeli” tavsiyesinde bulunan Davutoğlu, ret oyu veren milletvekillerine şöyle seslendi: Talimata değil, yüreklerinde sese ve dillerindeki Türkçe’ye baksınlar, Dîvânu Lugâti't-Türk’ün hakkını vererek Doğu Türkistan konusundaki bir teklife bir daha hayır deme cesareti göstermesinler.

Davutoğlu, bu konunun Çin ile ikili ilişkilerde de gündeme getirilmesi gerektiğini söyledi.