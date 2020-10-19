Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı seri üretim bandında! Dünyayı umutlandıran görüntü

Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının seri üretim görüntüleri ortaya çıktı. Onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağı açıklandı. Pfizer'ın Birleşik Krallık CEO'su, "Üretim bandında aşıyı görmek müthiş bir his." dedi.

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Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısında geri sayıma geçildi. Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

Şirket, Belçika’daki Puurs’ta geliştirilen Covid-19 aşılarının seri üretim bandındaki üretim aşamasını uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin kurduğu ve yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile aşı sürecini sürdüren Pfizer’ın küçük şişelerde binlerce corona virüsü aşısı üretmeye başladığı belirtildi.

Pfizer, aşının güvenli ve etkili olduğunun klinik olarak da kanıtlanması ve resmi mercilerden de onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağını duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail manşetlerine taşıdığı bu görüntülerde Pfizer’ın şu an bile yüz binlerce dozluk aşı ürettiği tespit edildi. Üretilen bu aşıların depolanacağı ve klinik test sonuçlarına göre satışa çıkarılabileceği belirtildi.

The video the world has longed to see... Covid vaccines rolling off the Pfizer production line in thousands of tiny bottles https://t.co/suR5IJ1Tyt — Daily Mail Online (@MailOnline) October 18, 2020

İki dozluk aşı geliştirildi

Şirket 2021 yılında 1.3 milyar doz aşı üretmeyi planladıklarını duyurdu. Şirket corona virüsü aşılarının iki doz olarak geliştirildiğini de açıkladı.

Pfizer’ın Birleşik Krallık CEO’su Ben Osborn, “Aşıların üretim bandındaki hareketini görmek harika bir histi. Bütün bu çabaların ve uğraşının sonucunda aşının gerçekten bir ürün olarak karşımıza çıkması yüzüme kocaman bir gülümseme ekledi” ifadesini kullandı.

Pfizer ve Almanya merkezli BioNTech şu an 44 bin insan üzerinde denemelerine devam ediyor. Geliştirilen aşı için ABD’deki mercilere Kasım ayında aşının acil durumlarda kullanımı için başvurulacağı belirtildi.

Biontech de devrede

Almanya'nın Mainz kentindeki biyoteknoloji şirketi BioNTech corona virüsü salgını sürecinde uluslararası kamuoyunun dikkatini çekti. Şirketin kurucu ortağı olan Türk profesör Uğur Şahin, Pfizer ile anlaşarak aşı çalışmalarına hız kazandırdı.

Şahin, geçen ay içinde Almanya’nın 93. zengini unvanını aldı. Kurduğu şirketi dört yıl önce 400 milyon Euro’ya satan Şahin ve eşi Özlem Türeci’nin, 2019 yılında 650 milyon Euro olan serveti, corona aşısını geliştirmeye başladıktan sonra 2.4 milyar Euro’ya yükseldi. Şirketin borsa değeri ise 15 milyar Euro oldu.