Pfizer ile BioNTech'in geliştirdiği aşı seri üretim bandında! Dünyayı umutlandıran görüntü

Türk bilim insanlarının kurduğu BioNTech ile ABD merkezli ilaç şirketi Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısında geri sayıma geçildi. Pfizer, paylaştığı video ile bütün dünyayı heyecanlandıran gelişmeyi duyurdu.

Şirket, Belçika’daki Puurs’ta geliştirilen Covid-19 aşılarının seri üretim bandındaki üretim aşamasını uluslararası kamuoyu ile paylaştı. Almanya’nın Mainz kentinde Türk profesör Uğur Şahin ile eşi Özlem Türeci’nin kurduğu ve yönettiği biyoteknoloji şirketi BioNTech ile aşı sürecini sürdüren Pfizer’ın küçük şişelerde binlerce corona virüsü aşısı üretmeye başladığı belirtildi.

Pfizer, aşının güvenli ve etkili olduğunun klinik olarak da kanıtlanması ve resmi mercilerden de onay alınması durumunda üretilen aşının dağıtılacağını duyurdu.

İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Daily Mail manşetlerine taşıdığı bu görüntülerde Pfizer’ın şu an bile yüz binlerce dozluk aşı ürettiği tespit edildi. Üretilen bu aşıların depolanacağı ve klinik test sonuçlarına göre satışa çıkarılabileceği belirtildi.

The video the world has longed to see... Covid vaccines rolling off the Pfizer production line in thousands of tiny bottles https://t.co/suR5IJ1Tyt