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Pelkas Fenerbahçe tarihine geçti kendine hayran bıraktı

Yeni transfer Dimitrios Pelkas, Fenerbahçe formasıyla çıktığı ilk maçta gol atarak sarı-lacivertli ekipte bir ilki gerçekleştirdi.

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Göztepe karşısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut tarafından 11'de görevlendirilen Yunan futbolcu, İzmir'deki maçın 51. dakikasında ağları havalandırmayı başardı. Bu dakikada Pelkas, skoru Fenerbahçe lehine 3-1'e getiren golü kaydetti.

Opta verilerine göre; Dimitrios Pelkas bu golüyle Fenerbahçe tarihine de geçti. 26 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe formasıyla gol atan ilk Yunan oyuncu oldu.

"Bu benim felsefem"

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Pelkas "Çok mutluyum. İlk maçımda galibiyetle başladık. Ben de gol attım. '10 numara oynamayı seviyorum' demiştim ama kenarda da oynarım. Bana verilen görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalışıyorum. Oynadığımda yüzde yüzümü vermek istiyorum. Bu benim felsefem" dedi.  

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