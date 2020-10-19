Bir avuç kumda 200 tane var insanlarda kanser yapıyor! Korkutan 'pelet' uyarısı

"Ham petrol kadar tehlikeli ve zararlıdır"

Gündoğdu, "Yani siz çocuğunuz ile tatile gittiğinizde, çocuğunuzla beraber kumsalda oynadığınızda, 1 avuç kumda yaklaşık 200 adet bu plastik ham maddelerle karşılaşmak durumunda kalabilirsiniz. Ham plastikler de ham petrol kadar tehlikeli ve zararlıdır" diye konuştu.