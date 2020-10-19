Kurtalan Ekspres bateristİ öldü mü Sefa Ulaştır kimdir kaç yaşında?

Bir döneme damga vurmuş Kurtalan Ekspres grubunun bateristi Sefa Ulaştır hayatını kaybetti. Sefa Ulaştır ölüm haberi ailesi ve yakınlarını üzerken birçok vatandaş Sefa Ulaştır kimdir, kaç yaşında ve ölüm nedeni nedir araştırması yaptı.

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Bu sene 52’nci sanat yılına ayak basan ünlü davulcu Sefa Ulaştır, hayatını kaybetti. Kurtalan Ekspres grubunun davulcusu olan Sefa Ulaştır'ın ölüm haberini Kurtalan Ekspres grubu, Twitter'dan yaptığı açıklamayla duyurdu. “Bagetlerin efendisi yaşam denilen uykudan uyandı. Mekanın cennet olsun büyük yürekli yol arkadaşımız. Can dostumuz. Seni çok özleyeceğiz” dedi. Ulaştır, .Cem Karaca öldükten sonra tekrar birleşen Dervişan'ın yeni jenerasyonunda davul çalmıştı. İşte, ayrıntılar.

Sefa Ulaştır kimdir: Kurtalan Ekspres grubunun davulcusudur. Kendisi uzun yıllar Cem Karaca ve Erkin Koray'la çalışmıştır. Müziğe 12 yaşında Beybonlar grubuyla başladı.

1975 yılında da Barış Manço & Kurtalan Ekspres'in Tarsus konserinde çaldı.Daha sonra Cem Karaca & Dervişan'a katıldı.Cem Karaca öldükten sonra tekrar birleşen Dervişan'ın yeni jenerasyonunda da davul çaldı.

1977'nin son aylarında Dervişan, bateristi Sefa Ulaştır'ın eşi Yeşim'in albümü "Doğuş"u kaydetti. İki Taner Öngür bestesi dışında tüm besteler Sefa Ulaştır'a aitti. Yeşim, pop müzik sanatçısı olmasına rağmen "Varız Dostlar" gibi şarkılarda Dervişan politik duruşunu o albüme de yansıttı.