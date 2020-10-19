Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan Türk SİHA'larını NATO'ya şikayet etti

Cephede Azerbaycan karşısında ağır kayıplar yaşayan Ermenistan, Türk SİHA'larından muzdarip... Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, NATO'ya başvurup Bayraktar SİHA'ların Karabağ'da kullanılmasına izin verilmemesini istedi.

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Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Rus Kommersant gazetesine Azerbaycan ile yaşanan çatışmalara dair mülakat verdi.

Sarkisyan, Erivan'ın savunma bakanlığı ve dışişleri bakanlığı düzeyinde NATO yetkililerine silahlarının Dağlık Karabağ'da kullanılmasına onay verip vermediğini sorduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Sivilleri vuruyor yalanı

"NATO liderliğinden Türkiye'ye şu anda yaptığı şeyi yapması için yeşil ışık yakıp yakmadığına dair bir açıklama almamız gerekiyor. Konu sadece F-16 ile ilgili değil (Erivan, F-16'nın Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını düşürdüğünü iddia ediyor).

Türkiye'nin "Bayraktar" adlı insansız hava aracı her gün yoğun bir şekilde sadece cephede değil, sivillere karşı da kullanılıyor. Bu bir NATO ürünü ve unsurları Avusturya'dan Kanada'ya kadar farklı NATO ülkelerinde oluşturuldu."

'Türkiye, Karabağ görüşmelerine katılmasın'

Türkiye'nin Karabağ sorunun çözümüne yönelik görüşmelerde arabulucu olamayacağına söyleyen Sarkisyan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Azerbaycan'ı açıkça destekliyor, bunu çok kaba bir şekilde yapıyor ve aslında zaten çatışmanın bir tarafı. Türkiye ile arabulucu olarak değil, çatışmanın bir tarafı olarak müzakere yapılmalıdır. Türk askeri ve askeri teçhizatı bu operasyonlara (Azerbaycan ordusu) katılıyor. Türk insansız hava araçları her gün dağlarda çalışıyor. Türk savaş uçakları her gün uçuyor.”