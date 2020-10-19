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Tunceli'de temaslı kişiler hakkında yanlış bilgi verenlere ceza

TUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 2 kişi hakkında, temas ettikleri kişilerle ilgili eksik ve yalan beyanda bulunmaktan cezai işlem uygulandı.

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Türkiye'de koronavirüs salgınını kontrol altına almak için önlemler artırılıyor. İçişleri Bakanlığı, daha önce 81 ile gönderdiği 'Temaslıların doğru bilgilendirilmesi' konulu genelgede, koronavirüs tanılı kişilerin, temasta bulundukları kişiler hakkında eksik ya da yalan beyanda bulunmaları halinde haklarında işlem yapılacağını duyurdu.

Bu kapsamda Tunceli'de yapılan denetimlerde, Covid-19 testi pozitif olup temaslısı oldukları kişiler hakkında gerçeğe aykırı beyanda bulundukları tespit edilen 2 kişiye, 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca, haklarında Türk Ceza Kanunu'nun 206'ncı maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunuldu.

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