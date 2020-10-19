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Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş BTP genel başkanı seçildi Erdoğan mesaj gönderdi

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) 5. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde genel başkanlığa, 14 Nisan'da vefat eden Haydar Baş'ın oğlu Hüseyin Baş seçildi. Baş, 1100 delegenin tamamının oyunu aldı. Kongreye Cumhurbaşkanı Erdoğan da mesaj gönderdi.

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Bağımsız Türkiye Partisi (BTP)'nin 5. büyük olağanüstü kongresi gerçekleşti. Kongrede Hüseyin Baş oyların tamamını aldı ve BTP Genel Başkanı seçildi. Kongreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da mesaj gönderdi. 

Oğul Baş tüm oyları aldı

Kongredeki tek aday Haydar Baş'ın 29 yaşındaki oğlu Hüseyin Baş'tı. 

Oylama öncesi delegelere hitap eden Baş, "Gururla söylüyorum, ben Haydar Baş'ın oğluyum. '24 yaşında kendini Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına armağan etmekten onur duyuyorum' diyen Deniz Gezmiş'in izinden ben de kendimi 29 yaşında Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına adıyorum. Bu koltuğun hayrını görmeye değil hakkını vermeye geldim" dedi.

Baş, oylamada kayıtlı tüm delegelerin oyunu alarak genel başkanlığa seçildi.

Erdoğan'dan mesaj

BTP kongresinin hayırlara vesile olmasını dileyen Erdoğan, Haydar Baş'a da rahmet diledi.

"Siyasi partilerimiz, Türk demokrasinin zenginliğini ve gücünü gösteren en önemli kurumlardır" diyen Erdoğan mesajında, "Hangi görüşten olursa olsun siyasi partilerimizin bu eşsiz mirasa sahip çıkması, ülkenin istiklal ve istikbalini ilgilendiren meselelerde dayanışma içinde hareket etmesi çok önemlidir. Türkiye'nin farklı cephelerde yürüttüğü beka mücadelesinde Bağımsız Türkiye Partisi'nin gereken katkıyı vereceğine inanıyorum" ifadelerine yer verdi.

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