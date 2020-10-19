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Fenerbahçe'de Garry Rodrigues ayrılıyor! İşte yeni adresi

Sezon başından beri kadroya dahil edilmeyen Garry Rodrigues, Fenerbahçe'den ayrılıyor. İşte Yeşil Burun Adalı futbolcunun yeni takımı ve uçuş bilgileri...

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Fenerbahçe'de uzun süredir takımdan ayrılması beklenen Garry Rodrigues'in bonservisini elinde tutan Al Ittihad kulübü, oyuncuyu tekrar takıma katmak üzere anlaşmayı sağladı.

Arap basınında yer alan haberlere göre Fenerbahçe'nin ayrılık için anlaştığı 29 yaşındaki oyuncu için tüm hazırlıklar yapıldı.

Salı günü uçuyor
Rodrigues ile ailesinin uçak biletlerinin satın alındığı, oyuncunun 20 Ekim günü Cidde'ye uçacağı ve sağlık kontrolleri ve koronavirüs testinden geçtikten sonra takımla idmanlara başlayacağı belirtildi.

Garry Rodrigues, Fenerbahçe'de 29 maça çıktı ve 4 gol, 6 asistlik performans sergiledi. 

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