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Ermenistan Başbakanı Paşinyan birinci ağızdan PKK ile bağını itiraf etti!

Ermenistan, PKK ile arasındaki bağı birinci ağızdan itiraf etti. Başbakan Nicol Paşinyan, “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi kuzeydoğu ve güneydoğuda durduran son engel Ermenistan’dır.'' dedi. Güvenlik uzmanı Abdullah Ağar “Kuzeydoğuda Ermenistan var. Peki güneydoğuda ne var? Orada da PKK/YPG var!” ifadelerini kullandı.

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Ermenistan ile PKK arasındaki iş birliği Ermenistan Başbakanı Nicol Paşinyan’ın sözleri ile bir kez daha açığa çıktı. Facebook hesabından İtalyan gazetesine verdiği röportajı paylaşan Paşinyan, “Avrupa şunu iyi bilmeli; Türkiye'yi kuzeydoğu ve güneydoğuda durduran son engel Ermenistandır" dedi.

Abdullah Ağar açıkladı

Paşinyan’ın sözlerine değerlendiren güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, “Kuzeydoğuyu anladık. Orada Ermenistan var. Peki güneydoğuda ne var? Orada da PKK/YPG var! İfadeler ‘yazılı olarak’ Paşinyan’ın resmi facebook sayfasından... Bu haliyle, terör örgütü YPG/PKK ile Ermenistan devleti arasındaki bağa-iş birliğine dair, bir başbakanın ağzından tarihi bir itiraftır.” ifadelerini kullandı.

İşte Abdullah Ağar'ın o açıklamaları...

Twitter hesabından paylaşım yapan Ağar şu ifadeleri kullandı:

“ - Doğu ve Kuzeydoğu Anadolu’daki sınır ötesi destekli terör...

- Türkiye/Ermenistan/İran terör ringi...

- Suriye’de YPG/PKK’nın kurduğu sözde şehit Nubar Ozanyan taburu...

- Karabağ’a YPG/PKK transferi...

- YPG/PKK/ASALA bileşik terörü...

- YPG/PKK içinde etkisizleştirilen Ermeni kökenli teröristler...

Hepsi Paşinyan’ın açıklamasıyla daha anlamlı.

Ümit ederim YPG/PKK’nın ve onun siyasi uzantısı başta türevlerinin peşine takılanlar, üzerlerinde nasıl bir oyun oynandığını artık görürler. Saygı ile...”

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