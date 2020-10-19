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Balık alırken buraya dikkat! Bursa'da zabıta denetimi sahtekarlığı ortaya çıkardı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da yapılan denetimlerde, balık satıcılarının tezgahların üzerine mavi ve mor ışık yansıtarak ürünlerin kusurlarını gizlemeye çalıştıkları görüldü.

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Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, ilçe genelinde balık satışı yapan işyerlerini denetledi. İncelenen balıkçı tezgahlarından bazılarının mavi ve mor ışık kullandığı görüldü.

Bu sayede hileli balık satışı yaptığı belirlenen işyerleri hakkında ekiplerce tutanak tutuldu. İşletmelerdeki mavi ışıkların sökülmesi için işyeri sahiplerine süre verildi.

"Balıkların kusurlarını saklamaya çalışıyor"

Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, “İlçemizdeki balıkçılara yönelik yaptığımız denetimlerde bazı işyerlerinin mavi ve mor ışık kullandığını tespit ettik. Bu yöntem ile işyerleri balıkların kusurlarını saklamaya çalışıyor. Uyarılarda bulunarak, gerekli tutanakları tuttuk. Denetimlerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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