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Yozgat'ta belediye otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde bir belediye otobüsü devrildi. Kazada çok sayıda yaralının olduğu bildirilirken Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü de hastanede yaralıları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye otobüsünün devrilmesi sonucu, 17 kişi yaralandı. Gülşehri beldesinden Sorgun'a yolcu taşıyan Ali Yüce idaresindeki 66 LM 540 plakalı otobüs, Hoşumlu Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Sürücü ile otobüsteki 16 yolcu yaralandı. Ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gülşehri Belde Belediye Başkanı Ali Ünlü, hastanede yaralıları ziyaret ederek durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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