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Medyada Kovid-19 kabusu! İki ünlü sunucu virüse yakalandığını duyurdu

Yeni tip koronavirüs salgını yayılımını sürdürürken, medya dünyası da bundan nasibini aldı. Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve Haber Global'in spikeri Osman Girgin, koronavirüse yakalandı.

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Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşan spiker Osman Girgin, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Osman Girgin, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını takip için Azerbaycan’da olan Osman Girgin, Twitter hesabından hastalığıyla ilgili bir açıklama yaptı.

Osman Girgin şunları yazdı:

“Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da ‘merhaba’ dedi. Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam.”

Mehmet Akif Ersoy da açıkladı

Habertürk ekranlarında spikerlik ve program moderatörlüğü yapan Mehmet Akif Ersoy da yeni tip koronavirüs illetine yakalandığını bizzat açıkladı. Ersoy, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

Ersoy, şunları söyledi;

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