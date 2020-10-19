Medyada Kovid-19 kabusu! İki ünlü sunucu virüse yakalandığını duyurdu

Yeni tip koronavirüs salgını yayılımını sürdürürken, medya dünyası da bundan nasibini aldı. Habertürk sunucusu Mehmet Akif Ersoy ve Haber Global'in spikeri Osman Girgin, koronavirüse yakalandı.Abone ol
Haber Global ekranlarında izleyiciyle buluşan spiker Osman Girgin, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu. Osman Girgin, sosyal medya hesabından sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasını takip için Azerbaycan’da olan Osman Girgin, Twitter hesabından hastalığıyla ilgili bir açıklama yaptı.
Osman Girgin şunları yazdı:
“Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da ‘merhaba’ dedi. Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam.”
Görünmez bela Kovid-19 bana Azerbaycan’da “merhaba” dedi.— Osman Girgin (@osman_girgin) October 19, 2020
Sonunda tanıştık kendisiyle. Ateş, öksürük, halsizlik ve boğaz ağrısından sonra, gün itibariyle daha iyiyim. Bakü’deki pandemi hastenesinde tedavim başladı. Daha iyi olacağım. Mesajına cevap veremediğim tüm dostlara selam
Mehmet Akif Ersoy da açıkladı
Habertürk ekranlarında spikerlik ve program moderatörlüğü yapan Mehmet Akif Ersoy da yeni tip koronavirüs illetine yakalandığını bizzat açıkladı. Ersoy, haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Ersoy, şunları söyledi;
3 gündür ateş, eklem ağrısı, kuru öksürük ve halsizlik şikayetiyle evde yatıyordum.— Mehmet Akif ERSOY (@ersoyakif1) October 19, 2020
Neticede Covid-19 pozitif rakamlarına dahil olmuşum.
İstirahatteyim, bir süre sonra yeniden görüşmek ümidiyle, muhabbetle...