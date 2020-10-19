Begüm Birgören evlendi eşi Mehmet Cemil kimdir yaşı kaç?

Son olarak Vurgun dizisinde Asya karakterine hayat veren güzel oyuncu Begüm Birgören uzun zamandır aşk yaşadığı Mehmet Celil ile evlendi. 38 yaşındaki Begüm Birgören'in eşi Mehmet Celil ise merak konusu oldu. Peki kimdir Mehmet Celil ne iş yapıyor?

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Ünlü oyuncu Begüm Birgören, 1,5 yıldır aşk yaşadığı Mehmet Cemil ile evlendi. Bir süredir ekranlardan uzak olan oyuncu, düğün öncesi fotoğraf çekiminden pozlarını paylaştı. Peki son olarak Vurgun dizisinde rol alan 38 yaşındaki Begüm Birgören'in eşi kaç yaşında? Mehmet Celil kimdir?

Begüm Birgören ile Mehmet Celil evlendi. Çiftin, fotoğrafları sosyal medyada oldukça ilgi gördü. Pek çok ünlü isim Birgören'e tebrik mesajları gönderdi. İkili, haziran ayında aile arasında yapılan sade bir törenle nişanlanmıştı.

Begüm Birgören kimdir: Begüm Birgören 20 Eylül 1982 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelmiştir. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı Bölümü'nde tamamladıktan sonra, Kadir Has Üniversitesi'nde Film ve Drama Bölümü'nde yüksek lisans yapmıştır.

İlk olarak 2005 yılında Seher Vakti dizisiyle kamera karşısına çıkan Begüm Birgören, daha sonra Kırık Kanatlar, Kara Yılan, Ömre Bedel, Ağır Roman: Yeni Dünya, Kaçak, Bir Deniz Hikayesi ve Umuda Kelepçe Vurulmaz gibi yapımlarda yer almıştır.

Şu sıralar FOX Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Vurgun dizisinde Asya karakterine hayat verene Begüm Birgören 1.66 metre boyunda, 53 kilo ve Başak burcudur.



Ödülleri:

2013 – Lions Tiyatro Ödülleri – Yılın En Başarılı Yardımcı Kadın Oyuncusu – Sonbaharı Beklerken – Sadri Alışık Tiyatrosu

Begüm Birgören’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Vurgun (Asya) (TV Dizisi)

2016-2017 – Umuda Kelepçe Vurulmaz (İnci) (TV Dizisi)

2015 – Bir Deniz Hikayesi (Zeynep) (TV Dizisi)

2013 – Göl Zamanı (Elif) (TV Dizisi)

2013 – Kendime İyi Bak (Yeşim) (Sinema Filmi)

2013-2014 – Kaçak (TV Dizisi)

2012 – Ağır Roman Yeni Dünya (TV Dizisi)

2011 – Türkan (Sinema Filmi)

2009 – Ömre Bedel (Ömür) (TV Dizisi)

2008 – Ali'nin Sekiz Günü (Zeynep) (Sinema Filmi)

2008 – Mert ile Gert (Aslı) (TV Dizisi)

2008 – Nokta (Elif) (TV Dizisi)

2007 – Karayılan (Elvan) (TV Dizisi)

2006 – Kırık Kanatlar (Ayşe) (TV Dizisi)

2005 – Sen Ne Dilersen (Sinema Filmi)

2005 – Seher Vakti (TV Dizisi)