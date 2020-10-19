Sinan Akçıl'ın sevgilisi Azeri psikolog Nez kimdir?

Oyuncu Burcu Kıratlı ile sürpriz bir şekilde evlenen ve jet hızıyla boşanan, daha sonra birlikte yaşamaya devam eden Sinan Akçıl yine ayrıldıklarını ve ilişkilerinin 20 gündür bittiğini açıkladı. Ortaya atılan iddia ise magazin basınında olay yarattı. İddiaya göre Sinan Akçıl'ın Azeri psikolog olan sevgilisi Nez hamile.

Abone ol

Şarkıları ve özel hayatı ile magazin basınından düşmeyen isim Sinan Akçıl, bir dönem evli kaldığı, daha sonra ayrıldığı fakat birlikte yaşamaya devam ettiği eski eşi Burcu Kıratlı ile yeniden ayrıldı. 20 gündür ayrıyız diyen Sinan Akçıl hakkında ortaya atılan bir iddia ise şok etti. İddiaya göre Sinan Akçıl, Burcu Kıratlı'dan Azeri sevgilisi yüzünden ayrıldı. Azeri psikolog olan Nez'in hamile olduğu bu nedenle Kıratlı'dan ayrılmak zorunda olduğu iddiası üzerine Sinan Akçıl bir açıklama yaptı ve hepsi yalan dedi.

Bu iddiaların ardından Azeri psikolog Nez kimdir, nerede ve kaç yaşında araştırmaları başladı. Sinan Akçıl'ın sevgilisi olduğu iddia edilen Azeri Nez hakkında internette bir bilgi bulunmuyor.

Burcu Kıratlı kimdir:

Burcu Kıratlı, 23 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Yeditepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümünde tamamladı. Okul hayatı boyunca birçok oyun ve kısa filmde rol alan oyuncu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi’nde Actor Studio eğitimi almış; daha sonra bu merkezde 2 yıl boyunca kadrolu oyuncu olarak çalışmıştır.

Oyunculuk kariyerinde ilk olarak “Mustafa Kemal’im” ve “Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım” tiyatro oyunlarıyla seyirciyle buluşan Burcu Kıratlı "Su ve Ateş", "Peri Masalı", "Bizim Hikaye”, isimli bir çok sinema filmi projesinin yanı sıra "Elde Var Hayat” ve “Diriliş Ertuğrul” Tv dizilerinde yer aldı.

Aşk ve Mavi (TV Dizisi 2016-2018)

Diriliş Ertuğrul (TV Dizisi 2014-2016)

Bizim Hikaye (Film 2015)

Peri Masalı (Film 2014)

Su ve Ateş (Film 2013)

Elde Var Hayat (TV Dizisi 2010-2011)