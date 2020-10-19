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Manisa'da acı veren ölüm: Otomobil çarpmasıyla ölen gencin maskesi kaputta kaldı

MANİSA'da yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yıldız (22), aracın çarpmasıyla hayatını kaybetti. Kaza sonrası Yıldız'a ait cerrahi maskenin, otomobilin kaputuna asılı kaldığı görenlerin içleri acıdı.

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Kaza, dün gece saatlerinde İzmir- Ankara yolunda meydana geldi. İzmir’den Ankara yönüne giden Himmet Sarı’nın (36) kullandığı 34 PF 6673 plakalı otomobil, kavşakta, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Yıldız’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldız, 20 metre uzaklığa düştü.

İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Yıldız’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin kaza yerindeki incelemelerinin ardından Ömer Yıldız’ın cansız bedeni, Salihli Devlet Hastanesi morguna götürüldü. 

Otomobil sürücüsü Himmet Sarı, ifadesi alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Öte yandan kazada yaşamını yitiren Ömer Yıldız’a ait cerrahi maskenin, otomobilin kaputuna asılı kaldığı görüldü.

Olayın ardından ortaya çıkan bu görüntü boğazları düğümledi.
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