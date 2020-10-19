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Al Rayyan, Falcao transferi için İstanbul'da

Galatasaray'a geldiği günden bu yana beklentilerin altında kalan Radamel Falcao için Al Rayyan’ın temsilcileri İstanbul'a geldi.

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Katar’ın Al Rayyan takımının Falcao’yu transfer etmek için bir temsilcisini İstanbul’a gönderdiği iddia edildi. Kadrosunda Brahimi ve Mercado gibi dünyaca ünlü yıldızları barındıran Katar ekibinin, Falcao dışında İstanbul’da birkaç forvet oyuncusu için görüşmeler yapacağı belirtildi.

Al Rayyan’ın temsilcisinin forvet transferi için İstanbul’u üst olarak seçmesinin nedeninin koronavirüs kuralları nedeniyle Avrupa’nın diğer şehirlerin giriş çıkışların daha kolay olması olarak açıklandı. Al Rayyan’ın Uruguaylı teknik direktörü Aguirre’nin favorisinin de Falcao olduğu belirtildi.

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