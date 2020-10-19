BIST 1.206
DOLAR 7,90
EURO 9,31
ALTIN 486,42
HABER /  YEREL

Şırnak'ta ortaya çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

ŞIRNAK’ın Beytüşşebap ilçesinde boynuzlu kelebek türü görüldü. Kelebek, farklı desenleri ve boynuzlarıyla şaşkınlığa neden oldu.

Abone ol

Beytüşşebap ilçesine bağlı Başaran köyünde doğada farklı desenli ve boynuzlu kelebek türü görüldü. Dicle Üniversitesi Zooloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, sonbahar imparator güvesi olduğunu söyledi. Prof. Dr. Satar, "Genellikle öğleden sonra, serin ve puslu sonbahar gecelerinin başlamasından sonra ortaya çıkmaya başlar. Erkekler karanlık çöktükten yaklaşık bir saat sonra uçmaya başlarlar, serin, nemli koşulları tercih ederler. Dişiler karanlıktan yaklaşık 2 saat sonra ses çıkarmaya ve koku salmaya başlar ve birçok erkeği kendine çekebilir. Dinlendiğinde kanatlar arka tarafta V şeklinde tutulur. Bu kısa ömürlü, çılgın bir tür. Çoğu birey ortaya çıktıktan sonraki ilk gece çiftleşir, Ancak 3-4 gün yaşarlar" dedi.

SON DAKİKA HABERLERİ
Arnavutköy'de kan donduran vahşet! Annesini çekiçle öldürüp evde parti vermiş
Kobani soruşturması! Ahmet Türk adli kontrolle serbest bırakıldı
Erdoğan hem uyardı hem özeleştiri yaptı: Cumhuriyetimizin en büyük kaybıdır
Sokak köpeklerinin ısırdığı adama belediye 3 bin lira tazminat ödeyecek
Osman Müftüoğlu: Aşı çalışmalarında sona yaklaşıldı
Bakan Fatih Dönmez: Bu yıl denizlerde dünyanın en büyük keşfi
ÖNCEKİ HABERLER
Antalya'da kaza yapan araçtan fırladı! Feci şekilde can verdi
Tablet başvurusu yapma Pendik Belediyesi tablet başvuru formu
Hitler'in kayıp denizaltısı Sakarya'da görüldü 'Hayalet ağlar'a tutunuyor!
Sivas'ta 'yevmiye' isyanı kalabalığı bir araya topladı sosyal mesafe unutuldu
Sultanbeyli Kaymakamlığı “Şefkat Eli Projesiyle” yaşlı ve engellilere sahip çıkıyor
Tarlada 60 lira kazanıyordu! Milyoner sonrası Urfalı Hikmet ne yapacağını açıkladı
Yorumlar