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Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'nın ailesine locada saldırı

Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor'un karşı karşıya geldiği maçta Berna Gözbaşı'nın ailesi locada saldırıya uğradı.

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Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile Demir Grup Sivasspor karşılaştı. Kayseri'deki karşılaşmayı konuk ekip 3-1 kazandı.

Kayserispor Kulübü; sarı-kırmızılı takımın, sahasında Sivasspor ile oynadığı maçta başkan Berna Gözbaşı'nın kızının ve bazı aile fertlerinin locada saldırıya uğradığını duyurdu. 

Locada saldırı gerçekleşti
Kulüpten yapılan açıklamada "17.10.2020 Cumartesi günü sahamızda oynadığımız Demir Grup Sivasspor maçı sırasında aralarında Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı'nın kızının ve diğer aile fertlerinin bulunduğu locaya bir saldırı gerçekleşmiştir.

Nefesi kesilip bayıldı
Pandemi nedeniyle rakip takım taraftarlarının bulunmadığı ortamda, Sayın Berna Gözbaşı’nın kardeşi Ozan Gözbaşı'nı darp eden, kızının yaşanan arbedede nefesinin kesilip, bayılmasına neden olan bu kişileri 'Kayserispor Taraftarı' olarak görmemiz mümkün değildir. Kulüp Başkanımız Sayın Berna Gözbaşı ve kardeşi Ozan Gözbaşı başta olmak üzere tüm Gözbaşı ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, yaşanan olayı şiddetle kınıyoruz" denildi.

Ozan Gözbaşı’nı darp eden Okan Usanmaz’ın takımın 2020-2021 yeni sezon formalarının tanıtım filminde oynadığı öğrenildi.

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