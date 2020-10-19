Ücretsiz tablet başvurusu yapma Esenler Belediyesi

Yüz yüze eğitime geçilse de binlerce öğrenci online eğitime devam ediyor. Tableti olmadığı için EBA üzerinden online derslere katılamayan öğrencilere Esenler Belediyesi askıda tablet uygulaması başlattı. Peki Esenler Belediyesi ücretsiz tablet başvurusu nasıl yapılır?

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Koronavirüs nedeniyle binlerce öğrenci okula gidemiyor ve online eğitimler evde tablet ve bilgisayar üzerinden devam ediyor. Tableti olmadığı için canlı derslere katılamayan öğrenciler için Esenler Belediyesi askıda tablet uygulaması başlattı ve ihtiyacı olan, maddi durumu yetersiz olan öğrencilere tablet dağıtımı yapılacak. Peki ücretsiz tablet başvurusu nereye, nasıl yapılacak?

Esenler Belediyesi tarafından başlatılan ‘Tabletsiz çocuk kalmasın’ kampanyasında ihtiyaç sahibi öğrenciler için 10 bin ücretsiz tablet yardımı yapılacağı ifade edildi. Ücretsiz tablet dağıtımları için de başvurular Esenler Belediyesi resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Başvuru şartları neler:

Esenler Kaymakamlığı tarafından onaylanmış, Milli Eğitim Müdürlüğü'nün EBA platformuna giremediğini tespit ettiği öğrencilerden olmak

• İlkokul, ortaokul veya lise öğrencisi olmak.

• Esenler'de ikAmet ediyor veya Esenler'de bir okulda okuyor olmak.

• Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezi numaramızdan kayıt yaptırmak.

Ücretsiz tablet nasıl alınır: Dağıtımda öncelik olarak 8. ve 12. sınıf öğrencilerinde olacak. Birden fazla öğrencinin olduğu tespit edilen ailelere sadece 1 adet tablet verilecek. Talebin fazla olması durumunda bir önceki eğitim yılının başarı durumu dikkate alınacak. Esenler Belediyesi kurumsal web sitesi www.esenler.bel.tr veya 444 00 73 çağrı merkezinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.