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Diyarbakır İstanbul'da biri anestezi teknikeri 4 terörist eylem hazırlığındayken yakalandı

Demirören Haber Ajansı

Diyarbakır ve İstanbul'da terör örgütü PKK'nın uyuyan hücrelerine yönelik operasyonda biri devlet hastanesinde anestezi teknikeri olan 4 terörist eylem hazırlığındayken eş zamanlı operasyonla yakalandı.

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Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK'ya yönelik yürütülen çalışmalarla, 2013 yılında örgütün kırsal alandaki faaliyetlerine katılan 4 kişinin, patlayıcı madde ile metropollerde eylem yapmak üzere eğitim aldıklarını ve örgütünün gizli şehir yapılanması kadrosunda yer aldıklarını tespit etti.

Uyuyan hücre olarak hazır bekletilerek görevlendirildikleri tespit edilen Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'nde anestezi teknikeri olarak çalışan 'Mazlum Serhat' kod adlı İ.K., 'Tayhan Umut Çektar' kod adlı M.S., 'Mahir Amed' kod adlı R.S. ile 'Armanç Xebatkar' kod adlı M.T. Diyarbakır ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Teröristlerin, kırsal alanda keskin nişancı ve uzun namlulu tüfek eğitiminin yanı sıra bomba, gençlik eylemleri, kamera ve güvenlik sistemleri gibi konularda eğitim aldıkları saptandı. Eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 4 terörist, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

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