2021 bütçesinde 10 önemli hedef! Çarpıcı detaylar var
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, “Ekonomide yeni döneme giriyoruz” açıklamasıyla sinyalini verdiği dönüşüm, Meclis’e sunulan 2021 bütçesine de yansıdı. İşte 2021 bütçesinde 82 milyon tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren 10 önemli hedef...
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın "Ekonomide yeni bir döneme giriyoruz" açıklamasıyla yeni bir rota belirleyen Türkiye'yi dönüştürecek bütçe TBMM'ye geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasını taşıyan 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.
Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı
AK Parti hükümetlerinin 19'uncu, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sonrası ise hazırlanan 3'üncü bütçe olan 2021 yılı bütçesi, bu yıl ilk kez Program Bütçe esaslarına göre hazırlandı. Program bütçe ile kamu idarelerinin bütçelerinin yasama süreçlerinde ve kamuoyu nezdinde amaç ve sonuçlarının anlaşılırlığının güçlendirilmesi ve dolayısıyla şeffaflığının ve hesap verebilirliğinin daha da artırılması hedefleniyor...
Halka hizmeti esas alan, öğrenciden emekliye, çiftçiden reel sektöre tüm kesimi koruyan, yatırım, istihdam, ekonomik ve sosyal kalkınmaya odaklı 1.3 trilyon lira büyüklüğündeki bütçede aslan payını 211.4 milyar lira ile eğitim aldı.
Sağlık yatırımları
Sağlık sektörü yatırımlarına bu yıl 11.6 milyar lira kaynak ayrılırken bu tutar gelecek yıl için 20.1 milyar liraya yükseldi.