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Ali Babacan'dan sert sözler: Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz?

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, tartışma yaratan koronavirüs verilerine tepki gösterdi. Babacan, "Vatandaşın sağlığına göz dikmiş durumdasınız, ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz" düşüncesini dile getirdi.

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Partisinin Karabük 1. Olağan Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, iktidarı eleştirdi.

Babacan, Sağlık Bakanlığı'nın 'vaka-hasta' ayrımına ve semptom göstermeyen pozitiflerin ise sadece Dünya Sağlık Örgütü'ne bildirilmesine tepki göstererek, "Böyle salgın yönetilmez, böyle ülke yönetilmez" ifadelerini kullandı.

"Siz bu insanlardan ne istiyorsunuz"

"Aklımızla dalga geçer gibi 'Vaka ayrı, hasta ayrı' gibi açıklamalar geldi" diyerek eleştirilerini yönelten Babacan, "İnsanların bütün özgürlüklerini elinden zaten alıyorsunuz, adaletsiz bırakıyorsunuz, siz bu insanlardan ne istiyorsunuz." dedi. 

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