Ahsen Eroğlu yaşı kaç boyu ve kilosu instagramın dilinde

Menajerimi Ara dizisinde Dicle karakterine hayat veren güzel oyuncu Ahsen Eroğlu'nun hayatı merak konusu oldu. 25 yaşında olan Ahsen Eroğlu Tekirdağ Çorlu doğumlu. İstanbullu Gelin ile karşımıza çıkan Ahsen Eroğlu'nun boyu ve kilosu ile en çok merak edilenlerden...

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Menajerimi Ara dizisi ile tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu Ahsen Eroğlu sosyal medya tarafından da ilgiyle takip ediliyor. İstanbullu Gelin dizisinde Yaz'ı oynaması beklenen oyuncu, dizi final yapılca kadroya girememişti. Şimdilerde ise Dicle karakteri ile sevilen oyuncu 25 yaşında ve Tekirdağ doğumlu. Peki Ahsen Eroğlu kilosu ve boyu kaç, sevgilisi var mı?

Ahsen Eroğlu kimdir: Ahsen Eroğlu, 27 Ekim 1994 tarihinde Tekirdağ’da dünyaya geldi. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu’nu bitirdi.

ve oyunculuk eğitimini ise Sahne 3MOTA'da aldı. Kariyerine 2015 yılında rol aldığı Modern Habil Kabil dizisi ile başlamış, bu dizide Zehra isimli bir karakteri canlandırmıştır.

Bu diziden sonra sırasıyla Muhteşem Yüzyıl Kösem, Anne, Kızlarım İçin, İstanbullu Gelin gibi dizilerde yardımcı karakter olarak yer aldı. Ahsen Eroğlu, 2019 yılında ilk başrolünü Kuzgun dizisinde Kumru Cebeci rolünü üstlenerek yaptı.