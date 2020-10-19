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Lavrov'dan 'Dağlık Karabağ' çağrısı: Sivil tesislere yönelik saldırılar derhal durdurulmalı

RUSYA Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dağlık Karabağ'daki sivil tesislere yönelik ateş ve saldırıların derhal durdurulması çağrısı yaptı.

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Moskova'da bir araya gelen Lavrov ile Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Marija Pejcinovic Buric, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Toplantıda Dağlık Karabağ'daki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Lavrov, bölgedeki sivil tesislere yönelik saldırıların derhal durdurulması gerektiğini vurguladı.

"Bu büyük çabalar gerektirmiyor"

Karabağ konusunda cepheleşme yanlısı söylemlerde bulunmaktan kaçınma çağrısı yapan Dışişleri Bakanı Lavrov, "Şu anda en önemli hususun gerek taraflar arasında gerekse de sorumlu uluslararası aktörler arasında cepheleşme yanlısı söylemleri körüklemeye derhal son verilmesi olduğuna inanıyoruz. Bu büyük çabalar gerektirmiyor. Bir sonraki kesinlikle atılması gereken adım, cepheleşme söylemine son vermeye paralel olarak askeri faaliyetlerin durdurulması, sivil tesislere yönelik saldırıların sonlandırılması" dedi.

Ateşkes kontrol mekanizması oluşturulması için taraflarla görüşüyoruz.

Dağlık Karabağ'daki ateşkes kontrol mekanizmasının en kısa sürede mutabık kalınmasını umduklarını ve Moskova'nın bu konuda Erivan ve Bakü'yle temas halinde olduğunu anlatan Lavrov, Moskova'da sağlanan ancak sahadaki durumu kökten bir şekilde değiştirmeyen ateşkes mutabakatının ardından bir ateşkes kontrol mekanizması oluşturulması gerektiğine ikna olduklarını söyledi.

"En kısa sürede oluşturulacak"

Lavrov, Rusya Savunma Bakanlığı'nın mekanizmanın kurulması konusunda Azerbaycan ve Ermenistan'daki bakanlıklarla aktif çalışma yürüttüğüne dikkat çekerek mekanizmanın en kısa sürede oluşturulacağını umduklarını ifade etti.

Moskova mutabakatı 

Moskova'da mutabakatla sonuçlanan görüşmenin ardından umutlarının zedelendiğini, zira çatışmaların ve sivil tesislere yönelik saldırıların sürdüğünü kaydeden Lavrov, bu durumun kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Lavrov, Bakü ve Erivan'ın Dağlık Karabağ'ı uzun süre için istikrara kavuşturacak temel hükümler üzerinde mutabakat sağlaması için bu yöndeki çabaların hızlandırılması gerektiğini kaydederek şunları söyledi:

Siyasi çözüme yönelik çabaların hızlandırılması gerektiğini söylemeden geçemem. Buna Moskova Bildirisi'nde de yer verilmişti. AGİT Minsk Grubu eş başkanları Rusya, ABD ve Fransa'nın hazırladıkları ve çatışmanın taraflarıyla istişare ettikleri birtakım çalışmalar var. Bu çalışmalarda tüm sorulara yanıtlar yer alıyor. Bence tarafları bölgede daha uzun süreli istikrar sağlamaya, ekonomik ilişkiler, ulaşım ağları önündeki engelleri kaldıracak ve hem Karabağ'ın hem de diğer bölgelerin güvenliğin sağlamaya imkan sunacak temel hükümler üzerinde mutabakat sağlamaya teşvik etmeliyiz.

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