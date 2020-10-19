Konya'da cenazede yürek yakan sözler: Beni Eymen’imin yanına götürün

KONYA'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba ve oğlu son yolculuklarına uğurlandı.

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Konya'da, dün alışveriş yapmak için markete gitmek üzere kaldırımda yürürken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Bünyamin Özkan (36) ve oğlu Ahmet Eymen (5), bugün Hacıveyis Cami'nde kılınan cenaze namazlarının ardından Üçler Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Aynı kazada yaralanan ve tedavisinin ardından taburcu olan anne Sibel Özkan (36), tekerlekli sandalyede oğlu ve eşini son yolculuklarına uğurladı. Anne Özkan, "Beni Eymen’imin yanına götürün, ne yapacak o orada" diye ağladı.







"Aileler otomobil anahtarını verip gençleri sokağa bırakıyor"

Bünyamin Özkan'ın ağabeyi İsa Özkan (51), kazaya neden olan sürücü Furkan O.'nun (19) en ağır cezayı almasını istedi. Olayın kaza değil, adeta bir cinayet olduğunu belirten İsa Özkan, "Üzücü bir durum. Normal bir ölüm değil. Bu olayın görüntüleri cinayet şeklinde. Biz yaşadık başkaları da yaşamasın. Bu tür insanlara gerekli tedbirler alınsın ve en ağır cezalar verilsin. Devlet büyüklerimizden bunlara yaptırım gerektiren yasalar veya ne gerekiyorsa bunların yapılmasını temenni ediyoruz. Yeğenim 5 yaşında bir çocuktu. Kardeşim de işinden evine giden, çevresindeki insanlara yardım etmeyi seven biriydi. Sürücünün yaptığı bir cinayettir. İnşallah en kısa zamanda gerekli işlemler yapılır ve en ağır cezayı almasını istiyoruz. Aileler, arabalarının anahtarını veriyor ve gençleri sokağa bırakıyor. Kaldırımda suçsuz, günahsız yürüyen, markete alışverişe giden yeğenim ve kardeşime vuruyor. Maalesef ikisini de kaybettik. Yasalar bunlarla karşı daha güçlü olur umarım." dedi.