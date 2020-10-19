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Kayseri'de babasına kafa atarak burnunu kırdı! Cezası belli oldu

Demirören Haber Ajansı

KAYSERİ'de babasını kafa atıp burnunun kurulmasına neden olan Burak T., açılan dava sonrası mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

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Geçen yıl 2 Mayıs'ta merkez Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda N.T., evde oğlu Burak T. ile tartıştı. Bipolar rahatsızlığı olduğu iddia edilen Burak T., babasına kafa attı. Burnu kırılan N.T., hastanaye kaldırılırken, Burak T. gözaltına aldı. Serbest bırakılan Burak T. hakkında 'yaralama' suçundan dava açıldı.

Kayseri 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Burak T. ile mağdur babası N.T. hazır bulundu. Burak T., "İlacımı kullanmıyordum. Psikolojik sorunlarım vardı. Bıçakla saldırmadım. Sadece elimi kullandım. İlaç kullanmadığım için bilincim yerinde değildi. Ne yaptığımı bilmiyordum. Kafa attım. Çok pişmanım" dedi.

Babanın o cümlesi cezadan kurtaramadı

Baba N.T. ise, "İlacını içmediği için böyle oldu" diye konuştu. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Burak T.'ye 'yaralama' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

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