Sivas'ta yerli tohumdan 'mor patates' şaşırttı Vali Salih Ayhan ilk hasadını gerçekleştirdi

Vali Salih Ayhan, mor patatesin bölgede ilk kez ekildiğini belirterek, "Şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz. Halil Rıfat Paşa döneminde 1890'lı yıllarda Sivas'ın topraklarının tarıma uygun olduğunu, verimli olduğunu, önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu patatesin ekilmesine dair bir tembihnamesi vardır" dedi.