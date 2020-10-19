Sivas'ta yerli tohumdan 'mor patates' şaşırttı Vali Salih Ayhan ilk hasadını gerçekleştirdi
SİVAS'ta 'mor patates' yerli tohumdan üretildi. İlk hasadı gerçekleştirilen patates görünümüyle dikkat çekti.
Hafik ilçesinde yerli mor patates üretimi yapıldı. İlkbaharda ekimi yapılan 30 dönümlük arazide yaklaşık 100 ton verim alındı. Hasada Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyit Yıldız, bazı protokol üyeleri ve Tarım Platformu üyeleri katıldı.
Vali Ayhan traktörün direksiyonuna geçerek patates hasadı yaptı. Ardından tarım işçileri ve çocukları ile bir süre sohbet eden Vali Salih Ayhan, hazırlanan mor patatesten tattı.
Alışılageldiğinden görünüşüyle farklı olan yeni patates akıllara 'tadı nasıl' sorusunu getirdi.
Vali Salih Ayhan, mor patatesin bölgede ilk kez ekildiğini belirterek, "Şu anda hasadını gerçekleştiriyoruz. Halil Rıfat Paşa döneminde 1890'lı yıllarda Sivas'ın topraklarının tarıma uygun olduğunu, verimli olduğunu, önemli bir ihtiyacı karşıladığını ve bu patatesin ekilmesine dair bir tembihnamesi vardır" dedi.