Şamil Tayyar dönerci kapatan Denizli Valisi üzerinden bürokratlara yüklendi hazım sorunu var

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, koronavirüs denetimi sırasında dönerci kapatan Denizli Valisi Ali Fuat Atik üzerinden bürokratlara tepki gösterdi. Tayyar, 'Yeni sistemin ruhunu kavrayıp devlet gücünü milletin emrine amade edenler, baş tacı. Sözümüz, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sanan atanmışlaradır' ifadelerini kullandı.

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Eski AK Parti Milletvekili ve Gazeteci Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımında, Denizli Valisi Ali Fuat Atik'in yaptığı koronavirüs denetimi sırasında dönerci kapatması üzerinden ilginç tespitlerde bulundu.

"Seçilmiş Cumhurbaşkanı imzasıyla atanan bürokratların çoğunda hazım sorunu var." diyen Şamil Tayyar isim vermeden bürokratlara tepkisini dile getirdi.

Tayyar'ın kısa sürede sosyal medya kullanıcıları tarafından ilgi gören paylaşımında şu ifadeler yer aldı;

"Denizli Valisi Ali Fuat Atik, döner ustasından özür dilemiş. Hatayı kabullenip özür dilemek bir erdemdir. Ancak bu sorun, şahsi değil sistemiktir. Seçilmiş Cumhurbaşkanı imzasıyla atanan bürokratların çoğunda hazım sorunu var. Çözüm üretilmezse bürokratik oligarşi hortlar!

Yeni sistemin ruhunu kavrayıp devlet gücünü milletin emrine amade edenler, baş tacı. Sözümüz, seçilmiş Cumhurbaşkanımızın gölgesini kendi azameti sanan atanmışlaradır."