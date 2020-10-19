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HABER /  DÜNYA

Tunus'ta vakalar patladı! Başbakan sokağa çıkma yasağı yetkisi verdi

Anadolu Ajansı

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle Başbakan Hişam el-Meşişi, valilere sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi verdi.

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Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Meşişi, İçişleri Bakanı Tevfik Şerafeddin ve üst düzey güvenlik yetkilileriyle başkentteki Kasba Başbakanlık Sarayı'nda bir araya geldi. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada, Meşişi'nin artan koronavirüs vakalarının ışığında ülke genelindeki valilere yarından itibaren sorumlu olduğu idari bölgelerde sokağa çıkma yasağı uygulama yetkisi verdiği belirtildi. 

Tunus Sağlık Bakanlığının paylaştığı son rakamlara göre, 13-16 Ekim'de Kovid-19 nedeniyle 114 kişi hayatını kaybederken, ülke içinde 5 bin 752 kişinin enfekte olduğu duyuruldu.  Salgında can kaybının 626'ya, vaka sayısının da 40 bin 542'ye ulaştığı belirtildi. Tunus'ta şu anda başta başkent Tunus ve çevresindeki merkezi vilayetler olmak üzere 6 ayrı vilayette koronavirüs kısıtlamaları çerçevesinde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. 

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