En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler açıklandı! İşte şaşırtan liste
Dışişleri Bakanlığı dünyada hangi ülkede ne kadar Türk yaşadığını açıkladı.
Sadece belirli ülkelerde değil, dünyanın birçok ülkesinde azımsanamayacak sayıda Türk yaşıyor. 152 ülkeyi kapsayan tabloya göre, 5 milyon Türk vatandaşının yurtdışında yaşadığı belirlendi.
İşte listede yer alan ilk 20 ülke...
20- Norveç
Kuzey Avrupa’nın en özel ülkelerinden Norveç… Ekonomik refahıyla tanındığı kadar doğal güzellikleriyle de insanı kendisine çekiyor. Yeşilin her tonunu barındıran, birçok şelale ve mimari yapıya ev sahipliği yapan ve Kuzey Işıkları’na sahip olan Norveç gidip de dönmek istenmeyen rotalardan… Ülkede yaşayan Türk sayısı: 21 bin.
19- Gürcistan
Son yıllarda eğlence ve gece hayatıyla dikkatleri çeken Gürcistan; doğa, tarih, sanat ve lezzet gibi alanlarda da farklı alternatifler sunuyor. Ülkenin sakin ve huzurlu havası, ucuzluğu ve insanların yardımseverliği burayı cazip kılan özellikler arasında yer alıyor. Gürcistan ülkedeki Türk sayısı: 22 bin.
18- Yunanistan
Türkiye’ye yakın konumuyla Yunanistan ve adalar Türk tatil sevenlerin de tercihleri arasında yer alıyor. Akdeniz ikliminin bütün güzelliklerini yaşandığı ülkede yaşayan birçok Türk bulunuyor. Yunanistan'daki Türk sayısı: 25 bin.