En çok Türk'ün yaşadığı ülkeler açıklandı! İşte şaşırtan liste

20- Norveç

Kuzey Avrupa’nın en özel ülkelerinden Norveç… Ekonomik refahıyla tanındığı kadar doğal güzellikleriyle de insanı kendisine çekiyor. Yeşilin her tonunu barındıran, birçok şelale ve mimari yapıya ev sahipliği yapan ve Kuzey Işıkları’na sahip olan Norveç gidip de dönmek istenmeyen rotalardan… Ülkede yaşayan Türk sayısı: 21 bin.