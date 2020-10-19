Kocaeli'nde iğrenç olay! ‘Cinci hocayım’ dedi, kadına da kocasına da tecavüz etti

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde kendisini Cinci Hoca olarak tanıdan şahıs, önce bir kadına ardından da kadının kocasına tecavüz etti.

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Cinci hoca rezaletlerine bir yenisi daha eklendi. Büyü bozdurmak için Kartepe’deki Cinci Hoca’ya giden bir kadın, hocanın büyüyü bozmak için birlikte olmamız gerekiyor yoksa büyü bozulmaz telkinlerinden sonra kadına tecavüz ettiği iddia edildi.

Ertesi gün de kocasına tecavüz etti!

Seskocaeli sitesinin haberine göre, tecavüze uğrayan kadın, Cinci Hoca’ya gittiğini ve hocanın kendisiyle birlikte olduğunu kocasına anlattı. Tecavüze uğrayan kadının anlattıkları üzerine kocası da ertesi gün Cinci Hoca’ya gitti. Cinci Hoca da kadının kocasında da büyü olduğunu söyledi ve ona da tecavüz etti.

Karı-koca karakola gidip şikayetçi oldu

Tecavüze uğradığını iddia eden karı kocanın sabah erken saatlerde karakola giderek Cinci Hoca’dan şikayetçi oldukları iddia edildi. Bölge halkı yaşananlara pes dedi.