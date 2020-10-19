İletişim Başkanı Altun'dan KKTC çıkışı: İnkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçimini Ersin Tatar'ın kazanmasının yankıları sürerken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi" açıklaması geldi.

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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Olağan şüpheliler, KKTC’de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye’yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi" tepkisini dile getirdi.

İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edin"

Olağan şüpheliler, KKTC’de dün gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçiminin sonuçlarından Türkiye’yi sorumlu tutuyor. Kıbrıs Türklerinin iradesini inkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi. Kıbrıs Türkleri, uluslararası toplumun Kıbrıs meselesini diyalog yoluyla çözme çabalarını her zaman destekledi.

Ancak her seferinde Avrupa Birliği ve diğer aktörler tarafından yüzüstü bırakıldılar. Geçmişteki hataları tekrarlamayın ve Kıbrıs Türklerinin temsiliyetini kabul edip, milli iradesine saygı duyun. Gelin, Kıbrıs’ta adil ve hakkaniyetli bir çözüm için birlikte çalışalım.

Let us not repeat past mistakes.



Acknowledge the agency of Turkish Cypriots and respect their national will.



Let us work together for a fair and just solution in Cyprus. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 19, 2020

The Turkish Cypriots have repeatedly and consistently supported efforts by the international community to resolve the Cyprus question through dialogue.



Without fail, the European Union and others betrayed their trust. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) October 19, 2020