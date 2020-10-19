Dünya basınından KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olay yorumlar
KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci turunda Ulusal Birlik Partisi adayı Ersin Tatar kazandı. Seçimler, yabancı basında "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın desteklediği aday kazandı" başlığıyla verildi.
Fransız AFP ajansı, sağcı-milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı. AFP, Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu, seçim yarışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık bir şekilde Tatar'ı desteklemesinin ise tartışmalara neden olduğunu belirtti.
"Doğu Akdeniz krizini etkileyecek"
Reuters ise seçim sonucunun, Kıbrıs müzakerelerinde etkili olabileceği gibi, Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs arasında egemenlik hakları konusundaki tartışmaları da etkileyeceğini belirtti.
Reuters, Tatar'ın rakibi, cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Ankara ile ilişkilerininse gergin olduğunu ve Akıncı'nın Ada'da birleşmeden yana olduğunu vurguladı.
"Sert bir sağcı"
İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesi, "sert bir sağcı" olarak nitelediği Tatar'ın, Türkiye ile daha da sıkı ilişkiler kurma taraftarı olduğuna dikkat çekti.