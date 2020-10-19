Dünya basınından KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı seçimleri için olay yorumlar

Fransız AFP ajansı, sağcı-milliyetçi olarak nitelediği Tatar'ın ufak bir farkla kazandığı seçim sonucunun sürpriz olduğunu yazdı. AFP, Tatar'ın Kıbrıs'ta iki devletli çözümden yana olduğunu, seçim yarışı sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık bir şekilde Tatar'ı desteklemesinin ise tartışmalara neden olduğunu belirtti.