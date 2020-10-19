BIST 1.206
DOLAR 7,90
EURO 9,30
ALTIN 484,37
HABER /  GÜNCEL

Black Friday 2020 ne zaman hangi ayda başlıyor?

Ülkemizde efsane kara cuma olarak da bilinen Black Friday ne zaman araştırması indirim bekleyen vatandaşların gündeminde. Birçok ürünün çok uygun fiyatlara satıldığı Black Friday 2020 bu sene 27 Kasım 2020'de başlayacak. Online ve mağazalarda büyük indirim uygulanacak.

Abone ol

Alışveriş tutkunların büyük bir heyecanla beklediği Black Friday yani  Efsane Cuma indirimleri şimdiden merak konusu oldu. Alışveriş çılgınlığına katılan yüzlerce mağaza da ve online olarak yapılan alışveriş fırsatı Black Friday bu sene 27 Kasım'da başlayacak.

Black Friday nedir, ne demek:  1932‘den bu yana yılbaşı alışverişleri sezonunun başlangıcı olarak da kabul edilen ‘Black Friday’, önce ABD’de başladı. Daha sonra Kanada ve İngiltere’nin ardından tüm dünyaya yayılan alışveriş festivalinde indirim oranları bazen yüzde 90’ların üzerine çıkabiliyor. Cuma’ya özel ABD’de mağazalar kapılarını saat 05:00’te açıyor, geç saatlere kadar açık tutuyorlar. E-ticaret şirketlerinin perakende sektöründe söz sahibi olmasıyla Black Friday satışları da internet üzerine taşındı.

Black Friday nasıl ortaya çıktı: Kara Cuma terimi, şimdi olduğundan daha farklı bir anlama sahipti. History.com’a göre, 1800’lerin sonlarında terimin ilk kaydedilen kullanımı finansal krizlere uygulandı. Hikaye devam ederken, yatırımcılar Jay Gould ve Jim Fisk birlikte olabildiğince çok altın almak için birlikte çalıştılar, böylece fiyatı yükseltip inanılmaz karlarla satabildiler. 24 Eylül 1869'da, arsa çözüldü ve altın fiyatını ve borsa serbest düşüşe yol açtı. 

SON DAKİKA HABERLERİ
Kocaeli'nde iğrenç olay! ‘Cinci hocayım’ dedi, kadına da kocasına da tecavüz etti
İletişim Başkanı Altun'dan KKTC çıkışı: İnkar politikasından vazgeçmenin zamanı geldi
Altın yatırımcıları dikkat! 2021'de ortalama altın fiyatı 2.275 dolar/ons olacak
HDP'li Garo Paylan 'Halkın Bütçesi'ni açıkladı: Asgari ücret 4 bin, emekli maaşı 2 bin 500 TL
Ekrem İmamoğlu fena yakalandı! '2020'de bu hale getirdik' dediği fotoğraf 2014 tarihli çıktı
İstanbul'da mezarlık klibi büyük tepki çekmişti! Yaptıkları savunma pes dedirtti
ÖNCEKİ HABERLER
AP milletvekillerinden AB'ye: Suudi Arabistan'daki G20 Zirvesi'ne gitmeyin
Korkuyla şoku aynı anda yaşadı Manisa'da doğalgaz faturası şaşkına çevirdi
Türk Kızılay'dan Azerbaycan’a ikinci yardım konvoyu yola çıkıyor
29 Ekim şiirleri kısa 1 kıtalık 2 kıtalık 29 Ekim şiirleri derlemesi
ABD'de ilginç olay! Sevgilisiyle ilişkiye girmeyi reddeden adam dayak yedi
Trump seçimleri kazanması için kilisede kutsandı
Yorumlar